В Пермском крае при падении автомобиля с моста в реку погибла женщина Ещё один человек получил ранения Поделиться Твитнуть

фото поисково—спасательной службы КМО

Вечером в субботу, 17 июня, на телефон Кунгурской службы спасения поступила информация о ДТП с пострадавшими на 3 км автодороги Кунгур — Ашап — Веслянка. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, и машина рухнула с моста в реку Бым. Об этом сообщили в поисково — спасательной службе КМО.

Прибывшие к месту вызова спасатели достали автомобиль из воды и извлекли из транспортного средства тело женщины 1991 г.р. (во время ЧП она была за рулём). Также в ДТП пострадал пассажир — мужчина 1978 г.р., он доставлен в Кунгурскую больницу.

Причины смертельной аварии выясняют сотрудники ГИБДД. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что, по предварительным данным, водитель допустила наезд на металлическое дорожное ограждение с последующим съездом с дороги.

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