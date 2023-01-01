На ПМЭФ краевые власти подписали соглашение с президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта В Перми будет построен фиджитал-центр с инновационными тренажёрами и площадками Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевого правительства

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заключили соглашение о сотрудничестве. При подписании документа присутствовал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Документ предусматривает создание в Перми фиджитал-центра, который будет оснащен инновационными тренажерами и площадками для игры в баскетбол и мини-футбол. Для этого федеральный бюджет выделит региону 78 млн руб. Центр планируется создать уже в этом году.

Как рассказал Дмитрий Чернышенко, фиджитал — новое направление на стыке технологий и классического спорта, позволяющее продемонстрировать интеллектуальные и физические способности, а значит, воспитать гармоничного человека.

Глава Пермского края в свою очередь отметил, что развитие этого вида спорта в регионе в век компьютерных технологий привлечёт большое количество молодых людей. По его словам, совместная работа в этом направлении и реализация краевых проектов по развитию массового спорта позволит достичь поставленных президентом РФ показателей — 70% систематически занимающихся спортом к 2030 году.

На экономическом форуме Дмитрию Чернышенко, который возглавляет оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми, также доложили о комплексе мероприятий, приуроченных к этой дате.

«Благодаря проделанной работе, помимо ярких впечатлений от концертов и фестивалей, после юбилея жителям города и региона останется и другое богатое наследие. Это новые учреждения здравоохранения и культуры, объекты дорожной инфраструктуры, благоустроенные парки и скверы — всё, чем люди смогут пользоваться на протяжении долгих лет после празднования 300-летия города», — сказал Чернышенко.

Глава Прикамья отметил, что в Перми уже прошло несколько флагманских мероприятий программы празднования 300-летия: финал фестиваля «Всероссийская студенческая весна» и Всероссийский фестиваль детского семейного кино и анимации «Медвежонок».

Сейчас юбилейные мероприятия продолжаются. Так, в рамках фестиваля «Оружие победы», выставка которого может стать основой музея СВО, 22 июня в цехе №5 Завода Шпагина зрителям представят одноактный балет по первой части «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича. На аэродроме Фролово состоится авиашоу «Крылья Пармы» с участием авиационной группы высшего пилотажа «Русь». Также запланированы события, посвящённые годовщине присвоения Перми почётного звания «Город трудовой доблести».

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