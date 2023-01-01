С 17 июня в Перми будет временно закрыта трамвайная остановка на улице Ленина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с проведением ремонтных работ на ул. Ленина в Перми с 17 июня временно не будет действовать трамвайная остановка на перекрестке улиц Газеты «Звезда» и Ленина. Подрядчику необходимо уложить плитку на платформе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на гортранс.

В администрации Перми уточнили, что трамваи маршрутов №4 и №7 временно не будут останавливаться на остановочном пункте при следовании в Мотовилиху.

Пассажиры могут воспользоваться соседними остановочными пунктами — «ЦУМ» и «Театр оперы и балета/Главпочтамт».

На какой период закрывается остановочный пункт, не уточняется.

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