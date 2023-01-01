Максим Артамонов В центре Перми 16 и 17 июня ограничат движение транспорта Это связано с началом фестиваля «Город встреч» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

16 и 17 июня в Перми будет ограничено движение транспорта на время масштабного летнего фестиваля «Город встреч». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, 17 июня, в субботу, с 08:00 до 00:00 будет временно закрыто движение всех видов транспорта по ул. Монастырской от дома № 2 до дома № 1б. В тот же день с 16:00 до 00:00 будет временно закрыто движение всех видов транспорта на участке от ул. Монастырской, 2 до ул. Горького.

А сегодня с 16:00 до 00:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на участке от ул. Монастырской, 2 до ул. Горького. В субботу, 17 июня, с 14:00 до 00:00 водители не смогут останавливаться в парковочной зоне у Завода Шпагина.

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