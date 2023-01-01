Андрей Стрельцов «Амкар» покидает любимец пермских болельщиков ​ Иван Маркелов продолжит карьеру в ФК «Тюмень» Поделиться Твитнуть

Иван Маркелов

ФК «Амкар»

Иван Маркелов покидает Пермь. Как сообщает пресс-служба клуба он провёл за «Амкар» два сезона. В этом году на счету футболиста 23 матча. Он стал лучшим ассистентом команды с семью результативными передачами. ​ Кроме того, Маркелов был признан пермскими болельщиками лучшим игроком сезона 2022/23.

Игрок переходит в ФК «Тюмень» и в будущем сезоне будет играть в Первой лиге.​

Отметим также, что предсезонные сборы «Амкара» начались 15 июня. ​ Они продлятся три недели и пройдут в Перми на запасном поле стадиона «Звезда».

На сборах запланировано четыре контрольных матча, которые пройдут в Ижевске.

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