В Пермском крае синоптики предсказали длительное и сильное похолодание На его пике дневная температура не превысит +8 градусов Поделиться Твитнуть

Сегодня в Пермском крае начинается очень интенсивное похолодание, которое может продлиться до 23 июня. На пике холода в начале следующей недели среднесуточная температура воздуха может быть на 8-10˚ ниже климатической нормы, а в среднем с 17 по 23 июня отклонение от нормы может составить 5-7˚. Холоднее всего будет на севере и востоке края. Там максимальная температура днём может быть ниже +10˚ в течение 3-4 дней подряд. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Ночь на субботу в северной половине края будет малооблачной и очень холодной, с температурой +2…+5˚. В южной части и в Перми будет теплее, до +10˚. Днём на севере будет облачно и не выше +10…+13˚, в Перми ожидается +16…+17˚, на юге края до +20˚.

В ночь на воскресенье холодно будет уже по всей территории: +1…+6˚, заморозки до -1˚. Днём на севере и востоке края будет всего +9…+11˚, в Перми и на юге до +15˚.

Пик похолодания ожидается в понедельник днём. Ночью возможны заморозки, а днём будет густая облачность и всего +8…+13˚. Почти такая же холодная погода ожидается во вторник и среду, но вероятность заморозков уменьшится.

Что касается осадков, то тут мнения синоптиков расходятся: одни обещают дожди уже с воскресенья, другие — к концу следующей недели.

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