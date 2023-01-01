Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 16 по 23 июня Поделиться Твитнуть

С 16 июня в Пермской художественной галерее работает выставка для детей «Арка, балка, капитель» (0+). Экспозиция разделена на два тематических раздела: «Формула архитектуры» и «Формула города». Первый познакомит с выразительными средствами архитектуры, основными видами архитектурных конструкций и работой архитектора. Второй будет посвящён Перми. Зрители увидят подлинные экспонаты из коллекции галереи: архитектурную графику мастеров XVIII-XX веков, пермские пейзажи Виктора Кузина и Александра Зырянова, а также знаменитый рисунок Павла Размахнина 1832 года с изображением панорамы нашего города, каким он был до великого пожара 1842 года.

Пермская государственная художественная галерея

С 16 июня в Центральном выставочном зале работает выставка пермских художников «На восток» (0+). Кураторы Елена Постнова и Татьяна Нечеухина выстроили экспозицию как путевые заметки, это взгляд из окна поезда, идущего вглубь России, бытийные истории творческих людей, которые средствами изобразительного искусства пишут путевые очерки. В рамках работы выставки запланирована общественно-деловая программа: встречи художников со зрителями, лекции пермских искусствоведов, мастер-классы, круглые столы.

Выставка "На Восток" Трубина Юля "Чита-Москва"

Центральный выставочный зал

17 июня в Перми стартует летний мультижанровый фестиваль «Город встреч» (0+). Открытие состоится 17 июня в 14:00 на городской набережной. В качестве сцены будет использован теплоход, который пришвартуется рядом с надписью «Счастье не за горами». Чтобы все зрители хорошо видели и слышали выступающих на палубе артистов, будет вестись видеотрансляция на два больших экрана. В программе запланировано более 20 событий: концерт этнической музыки, спектакли, мастерские, визуальные и звуковые шоу. Хедлайнером шоу-программы станет группа «Чайф» (12+), которая выступит с пермскими артистами, в том числе с актрисой Зоей Бербер, оперным певцом Эдуардом Морозовым, оркестром русских народных инструментов Пермской филармонии и народными танцевальными коллективами. На следующий день, 18 июня, на набережной стартуют Первые семейные спортивные игры (0+).

17 и 18 июня в АЭМ «Хохловка» состоится «ЭкоПикник» (0+) — «медленный» фестиваль наблюдения за природой и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего. В этом году впервые программа фестиваля будет включать три тематических маршрута-променада по территории музея: «Эмоции», «Энергия» и «Любопытство». Участников ждут настольные и подвижные игры, мастер-классы по йоге и скандинавской ходьбе, экскурсии про облака, травы и птиц и многое другое. «Пермская синематека» и киностудия «Новый курс» представят фильм «Пермь. Зелёные острова природы» (12+) об особо охраняемых природных территориях в городе, а продюсерский центр «Капризка» — фильмы «Пермский период» и «Самолёт — слово пермское» из цикла «Молотов-коктейль».

Пермский краеведческий музей

18 июня в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD и «Золотая маска в кино» зрители увидят запись спектакля театра Урал Опера Балет (Екатеринбург) «Ромео и Джульетта» (12+).

18 июня в 18:00 в Центре городской культуры будет показан спектакль театра-студии «Кастинг» «Дьяволиада» (16+) по одноимённой повести Михаила Булгакова.

18 июня в 19:00 в Органном концертном зале «Хорус-квартет» исполнит премьерную программу «Пермский период» (6+). Прозвучат песни, музыку к которым написали пермские авторы: Валерий Грунер, Геннадий Лукиных, Игорь Ануфриев, Олег Феткулов, Иван Окулов, Павел Рейман, Алексей Кутырев.

19 июня в 19:00 в Органном концертном зале органист, лауреат международных конкурсов Александр Патрушин выступит с программой «От Баха до наших дней» (6+). Прозвучат органные сочинения Баха, Букстехуде, Риттера, Таривердиева, Мессиана и Вьерна.

19 и 20 июня в 19:00 в Театре-Театре есть редкая возможность посмотреть музыкальный спектакль «Жизнь в красном цвете» (16+). В основе спектакля — две концертные пьесы одного из крупнейших русских композиторов ХХ века, мастера советского авангарда Эдисона Денисова «Голубая тетрадь» и «Жизнь в красном цвете». Впервые в России представлена сценическая версия этих произведений в рамках одного проекта. Идея соединить в спектакле две пьесы Эдисона Денисова принадлежит музыкальному руководителю постановки Валерию Игнатьевичу Платонову. Этот спектакль — коллаборация трёх театров из двух городов, поэтому спектакль появляется в афише нечасто. В главных ролях — Александр Гончарук (Театр-Театр), Наталья Буклага (Пермский театр оперы и балета) и Полина Кумылганова (УралОпера, Екатеринбург).

Архив ИД «Компаньон»

21 июня в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Курентзис: Моцарт: Симфония № 9» (12+).

До 22 июня в Пермском Доме художника работает выставка Валентины Соловьёвой «Чувствуя сердцем» (6+). Значительное место на выставке занимают пейзажи — от Калининграда до Камчатки, от Балтийского моря до Тихого океана. Представлены циклы марин, городских и архитектурных пейзажей разных регионов России.

22 июня в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется книжная выставка к Дню памяти и скорби (16+). Представлены очерки, документы, материалы, отражающие ключевые события предвоенного политического кризиса второй половины 1930-х гг.

22 июня в 19:00 в музее современного искусства PERMM в рамках экскурсионной программы к межрегиональному проекту «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор», приуроченной к 300-летию Перми и Екатеринбурга, пройдёт авторская экскурсия Вероники Альянаки «Миф — новый минерал Уральских гор» (18+).

C 22 по 25 июня в Перми пройдёт фестиваль «Кинорека» (18+), в рамках которого участники будут исследовать, как люди воспринимают кино. В программе — киноклуб, лекции журналистов и кинокритиков, творческие мастерские, коммуникативные и речевые тренинги и двигательные практики.

Кинорека / фото: пресс-служба фестиваля

С 22 июня по 2 июля в Перми проходит Дягилевский фестиваль (16+), который представит оперные премьеры, серию экспериментальных пластических и театральных перформансов, концерты классической и альтернативной музыки.

22 июня в 21:00 и 23 июня в 20:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдут симфонические вечера оркестра MusicAeterna (12+) и Теодора Курентзиса, посвящённые Италии в творчестве Чайковского.

23 июня в 23:30 в частной филармонии «Триумф» состоится перформанс Därdemänd (18+), в основе которого лежит поэзия промышленника рубежа XIX-XX веков Закира Рамиева. Обратите внимание, в перформансе возможны художественные решения, не предназначенные для людей с повышенной чувствительностью.

Образовательная программа Дягилевского фестиваля предложит новые форматы, темы и события. Все мероприятия проведут музыканты, композиторы и артисты, участвующие в фестивале. Основными темами этого года станут старинная и современная музыка, наследие Стравинского, поиск актуальных путей в педагогике и музыковедении.

До 30 июня в Перми проходит фестиваль-игра «Горки» (0+). Главные пермские музеи предлагают своим гостям игровые форматы. Как и в предыдущие годы, дети смогут изучить сокровища Перми, пройдя с путеводителем по увлекательным маршрутам. Занятия в музеях, прогулки по улицам и творческие встречи будут посвящены семейным историям пермяков.

До 30 июня во Дворце молодёжи проходит Фестиваль национальных культур (0+), знакомящий с уникальной и самобытной культурой разных народов, проживающих на территории Перми и края.

До 9 июля Пермская Арт-резиденция представляет новый проект, состоящий из двух выставок: «Город на Каме» (0+) и «За Восточным объездом» (0+). Представлены произведения, раскрывающие многогранность современной действительности.

До 15 июля в Пермской Арт-резиденции работает персональная выставка орловского художника Анатолия Федая «Эскапизм» (0+). Проект представляет графику и живопись автора во всём разнообразии форм и тем — от реалистичных изображений до психических этюдов.

Пермская арт-резиденции

До 16 июля в Центре городской культуры работает первая выставка пермской художественной резиденции «Сфера» от MaxArt Foundation «Исчезновение» (18+).

До 30 июля в Центре городской культуры работает выставка «Между небом и рекой» (18+), целиком посвящённая исследованию города и поискам его смысла, пермской идентичности и горизонтальным связям.

До 10 сентября на набережной Камы проходит фестиваль «Выходные на набережной» (0+). Каждый уикэнд пермяков ждут мастер-классы, игровые площадки, выступления артистов, интерактивные танцевальные площадки, цикл открытых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и многое другое.

До 30 октября возле Речного вокзала работает уличная выставка Пермского краеведческого музея к 300-летию Перми «Город встречает гостей» (0+). Она знакомит с природным, индустриальным, культурным наследием Перми. Авторы выставки — Анастасия Фирсова, заведующая музеем «Дом Пастернака», и Зоя Антипина, научный сотрудник Пермского краеведческого музея, — рассказывают девять историй о самом пермском в Пермском крае: пермском геологическом периоде и соли-пермянке, зверином стиле и деревянной скульптуре, балете и кинематографических локациях, роботах и авиационных моторах, пермской кухне. Выставка располагается возле причалов не случайно — сюда на круизных теплоходах прибывают туристы, здесь начинают свой променад по набережной жители и гости города.

Пермский краеведческий музей

До 30 декабря в помещении Каретного проезда здания бывшей гостиницы «Королёвские номера» (ул. Сибирская, 5) работает выставка «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» (6+), посвящённая судьбе Великого князя Михаила Александровича Романова и трагическим событиям июня 1918 года. Посетители впервые получат возможность попасть в мемориальное пространство здания, познакомиться с большим количеством уникальных документов и фотографий, увидеть реконструированный образец воинского обмундирования Великого князя в период его службы в Кавказской туземной дивизии. Впервые демонстрируются кадры уникальной архивной кинохроники, запечатлевшей Михаила Романова, увидят 3d-модели знаков благотворительных обществ, попечителем которых он состоял, а также услышат аудиозаписи воспоминаний участников и очевидцев событий.

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