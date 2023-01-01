В Перми стартовали работы по обустройству туристического центра Федеральные средства в регион уже поступили Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермь одна из первых в России получила федеральные средства на обустройство туристического центра. Это более 200 млн руб. Об этом сообщили в минЖКХ региона.

Напомним, от Перми на всероссийский конкурс в прошлом году была подана территория площадью 76,5 га, объединяющая улицы Советскую, Пермскую, Сибирскую, Газеты "Звезда" и Архиерейское подворье. Согласно проекту, данная территория должна быть обустроена малыми архитектурными формами, зонами отдыха, пешеходной навигацией, архитектурной и фасадной подсветкой зданий, формирующих фронт застройки ключевых туристических улиц города. Проект был признан одним из победителей.

«Муниципальный контракт на его исполнение заключён с подрядчиком в начале июня», — добавили в министерстве.

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