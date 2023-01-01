Максим Артамонов Татьяна Пестова покинула пост первого зама в краевом минагро Она проработала на этой должности больше года Поделиться Твитнуть

Татьяна Пестова

ВКонтакте

Первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Пестова увольняется со своей должности. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте.

«Сегодня мой последний рабочий день в Минагро Пермского края. Я безмерно благодарна всем, кто меня поддержал, когда я приняла этот вызов 2 года назад, и всем, кто оставался рядом, участвовал в совместных проектах и вовлекал меня в мир субсидий для агробизнеса», — написала чиновница на своей странице в соцсетях.

Татьяна Пестова стала первым заместителем министра агропромышленного комплекса Пермского края в начале прошлого года. Она пришла в министерство на должность замминистра в ноябре 2021 года, а 1 января 2022-го заняла пост первого заместителя. Занимавшая его Светлана Ременщикова стала просто замом и начальником финансово-экономического управления.

Ранее Татьяна Пестова работала в краевом ГБУ «Агентство инвестиционного развития» (АИР) начальником отдела.

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