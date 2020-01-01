Мария Сыропятова У главы краевого минсельхоза сменился первый зам На должность назначена Татьяна Пестова Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Пестова

Константин Долгановский

Первым заместителем министра агропромышленного комплекса Пермского края назначена Татьяна Пестова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пестова пришла в министерство на должность замминистра в ноябре 2021 года. С 1 января 2022 года она заняла пост первого заместителя. Занимавшая его Светлана Ременщикова стала просто замом и начальником финансово-экономического управления.

Ранее Татьяна Пестова работала в краевом ГБУ «Агентство инвестиционного развития» (АИР) на позиции начальника отдела.

Напомним, что в ноябре 2021 года стало известно о переименовании краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия в Министерство агропромышленного комплекса Пермского края.

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