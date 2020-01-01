Мария Сыропятова
У главы краевого минсельхоза сменился первый зам
На должность назначена Татьяна Пестова
Первым заместителем министра агропромышленного комплекса Пермского края назначена Татьяна Пестова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пестова пришла в министерство на должность замминистра в ноябре 2021 года. С 1 января 2022 года она заняла пост первого заместителя. Занимавшая его Светлана Ременщикова стала просто замом и начальником финансово-экономического управления.
Ранее Татьяна Пестова работала в краевом ГБУ «Агентство инвестиционного развития» (АИР) на позиции начальника отдела.
Напомним, что в ноябре 2021 года стало известно о переименовании краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия в Министерство агропромышленного комплекса Пермского края.
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