Елена Синица Краевое министерство сельского хозяйства будет переименовано Решение вступит в силу 1 января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января 2022 года краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия переименуют. Соответствующий указ губернатора региона Дмитрия Махонина опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с января ведомство будет называться Министерством агропромышленного комплекса Пермского края.

Напомним, что ведомство разрабатывает предложения по основным направлениям аграрной политики края, осуществляет реализацию госпрограмм и реализует меры по увеличению производства.

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