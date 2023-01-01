Глава минсвязи Прикамья провёл обучение для руководителей цифровой трансформации в муниципалитетах Им продемонстрировали работу интерактивной информационной панели Поделиться Твитнуть

Министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских провёл совещание с руководителями цифровой трансформации в муниципалитетах, в ходе которого продемонстрировал работу интерактивной информационной панели, в которой ведётся рейтинг территорий по цифровой трансформации. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Муниципальные образования будут оцениваться по показателям, которые влияют на повышение качества жизни населения, а именно: работа администраций округов с жителями через портал «Управляем вместе» и платформу обратной связи, участие в проекте «Умный город», подключение населённых пунктов и социально-значимых объектов к интернету, подключение камер к единой системе видеонаблюдения (ЕСВН), цифровая зрелость (цифровизация транспортной и образовательной отрасли, госуправления), информационная безопасность. Всего сформировано 28 показателей, выполнение каждого из них позволит получить в сумме максимум 28 баллов.

Сбор и выгрузка показателей на панели осуществляется автоматически из региональных и федеральных систем и отображает их в виде графиков и диаграмм. Данные будут поступать в рамках текущей деятельности муниципалитета, что позволит быстро и качественно принимать управленческие решения.

«Проект откроет доступ для глав территорий к актуальным и объективным сведениям из различных информационных систем на одной платформе. На панели будут отображаться достижения и лучшие практики в различных сферах, что будет стимулировать другие территории к развитию цифровых технологий. В целом, использование такой информационной панели способствует более эффективному управлению процессом цифровой трансформации региона», — отметил Пётр Шиловских.

По итогу года лучшие территории будут отмечены наградами министерства информационного развития и связи Пермского края.

Также министр рассказал о принципах работы платформы для управления муниципалитетом на основе данных. Проект позволяет дистанционно отслеживать результаты работы в территориях по пяти основным блокам: ЖКХ, градостроительная деятельность, экономика, благоустройство и социальная сфера. На данный момент проект в пилотном формате работает в м/р Новые Ляды. В ближайшее время к пилоту присоединятся администрации Перми, Соликамского, Нытвенского, Оханского городских округов, Юрлинского муниципального округа.

Напомним, в прошлом году в регионе появились руководители цифровой трансформации на уровне муниципалитетов. В их обязанности входит стратегическое обновление муниципальной системы управления с использованием цифровых инструментов, платформ и технологий.

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