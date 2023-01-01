Рядом с музеем политрепрессий «Пермь-36» продаётся участок под гостиницу Там также можно оборудовать новую музейную экспозицию Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В д. Кучино Чусовского городского округа выставлено на продажу здание овощехранилища площадью 255,5 кв. м 1966 года постройки и земельный участок площадью 480 кв. м. Продажа имущества, находящегося в государственной собственности, планируется на аукционе на электронной площадке АО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов». Заявки на участие принимаются до 5 июля. Начальная цена продажи — 144 710 руб.

Продаёт постройку и землю минимущества региона. Так как участок и здание находятся рядом с Мемориальным музеем-заповедником истории политических репрессий «Пермь-36», в ведомстве считают, что лот подойдёт для реализации проектов в сфере туризма и культуры: «Например, владелец может заключить соглашение о сотрудничестве с музеем и обустроить гостевые номера или новую площадку для экспозиции учреждения культуры».

Напомним, "Пермь-36" — неофициальное название советской исправительно-трудовой колонии строгого режима для осуждённых за «особо опасные государственные преступления». Она была закрыта в 1988 году и превращена в Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36». Он заработал в 1996 году.

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