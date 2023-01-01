Часы обратного отсчёта в Перми будут показывать местное время Арт-объект останется в сквере Татищева на Разгуляе Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что часы обратного отсчёта до 300-летия Перми в сквере им. Василия Татищева переоборудуют, и они будут показывать местное время. Об этом он написал в своём telegram-канале.

«Эти часы останутся на месте. В ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время», — сообщил Дёмкин.

Чиновник также рассказал, что в этом году в сквере заменили покрытие дорожек, высадили живые изгороди из барбариса, обустроили газоны и цветники. Также установлены новые опоры освещения — 10 бетонных опор заменены на стальные чёрного цвета, дополнительно их оснастили прожекторами для подсветки памятника Татищеву.

Арт-объект «Часы обратного отсчёта», установленный в 2018 году в Разгуляе, выполнен по проекту скульптора Рустама Исмагилова. Они отсчитывали время до 300-летнего юбилея Перми.

Сама конструкция объекта — механизм более 5 м в высоту с водяным колесом в основании. Аналогичное деревянное колесо стояло на плотине Егошихинского медеплавильного завода, с которого началась история города в 1723 году.

Контракт на поставку и установку «Часов обратного отсчёта» администрация Перми в лице МАУ «Агентство социокультурных проектов» заключила с ООО «ГК Кучер». Согласно гарантийному сроку службы, часы должны работать не менее пяти лет, а если сломаются, то поставщик обязан отремонтировать их. За время со дня установки этот арт-объект ломался несколько раз.

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