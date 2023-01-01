Максим Артамонов В Перми отремонтируют часы обратного отсчёта в сквере Татищева Они находятся на техническом обслуживании Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в администрации Перми, арт-объект «Часы обратного отсчёта» в Разгуле сейчас находится на техническом обслуживании. В дальнейшем их работа будет восстановлена.

Какое время займёт эта процедура и когда часы заработают вновь, отсчитывая время до грядущего юбилея Перми, в мэрии не уточнили.

Сегодня в соцсетях были опубликованы фотографии арт-объекта — на часах не работало электронное табло. Пермяки отметили, что это «даже как-то символично».

Арт-объект «Часы обратного отсчёта», установленный в 2018 году в Разгуляе, выполнен по проекту скульптора Рустама Исмагилова. Они отсчитывают время до 300-летнего юбилея Перми.

Сама конструкция объекта — механизм более 5 м в высоту с водяным колесом в основании. Аналогичное деревянное колесо стояло на плотине Егошихинского медеплавильного завода, с которого началась история города в 1723 году. На большом светодиодном экране арт-объекта отражена информация о количестве дней до 300-летия Перми.

Контракт на поставку и установку «Часов обратного отсчёта» администрация Перми в лице МАУ «Агентство социокультурных проектов» заключила с ООО «ГК Кучер».

Согласно гарантийному сроку службы, часы должны работать не менее пяти лет, а если сломаются, то поставщик обязан отремонтировать их.

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