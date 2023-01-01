Максим Артамонов В Перми сломались часы обратного отсчёта к 300-летнему юбилею города На арт-объекте перестало работать электронное табло Поделиться Твитнуть

Пользователи соцсетей опубликовали фото с неработающими часами обратного отсчёта до 300-летнего юбилея Перми. Фотографии разместил telegram-канал «Пермь №1». На кадрах видно, что электронное табло арт-объекта неисправно.

«В сквере Татищева сломались «Часы обратного отсчёта» до 300-летия Перми. Даже как-то символично», — сообщается в telegram-канале.

«Новый компаньон» направил в администрацию Перми запрос. На момент публикции ответ не поступил.

Арт-объект был установлен в 2018 году по проекту пермского скульптора Рустама Исмагилова, который является автором многих памятников на территории Перми. «Часы обратного отсчёта» символизируют деревянное колесо, которое приводило в движение меха медеплавильного завода, а значит, движение к современным технологиям, развитие крупных пермских предприятий. Часы отсчитывают время до 300-летнего юбилея.

Гарантийный срок службы часов составляет не менее пяти лет. По условиям контакта, в случае поломки поставщик должен выполнить гарантийный ремонт за свой счёт.

Договор на поставку и установку арт-объекта «Часы обратного отсчёта» МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми заключило с ООО «ГК Кучер». Закупка на 2 млн руб. была совершена у единственного поставщика как обладателя авторских прав.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.