Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театральные деятели комментируют назначение нового директора Пермского театра оперы и балета Своё мнение высказали Константин Богомолов, Дмитрий Мозговой и Валерий Фокин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Назначение Анны Волк генеральным директором Пермского театра оперы и балета стало одним из самых обсуждаемых событий в российской театральной среде. Своими мнениями в социальных сетях и других медиа делятся известные театральные деятели.

Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Малой Бронной:

— Для меня Пермский театр оперы и балета стал в последние годы родным местом. Его коллектив — это собрание людей бесконечно профессиональных, творческих, талантливых. Поэтому я искренне желаю Пермской опере оставаться в лидерах отечественного театрального процесса и убеждён, что приход Анны Волк на пост генерального директора будет этому только способствовать, позволив театру развиваться дальше и выходить на новые высоты.

Дмитрий Мозговой, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ:

— Так получилось, что первыми проектами, на которых я ещё в середине нулевых сотрудничал с Анной Волк, были масштабные гастроли оперных театров со всей России в рамках фестиваля «Золотая маска». Её работа вызывала неизменное восхищение: она умудрялась находить общий язык со всеми — от театральных директоров до рабочих сцены. Благодаря таланту Волк этот сложносочинённый механизм работал, как часы.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин поздравил театр специальным письмом:

Дорогие друзья!

Позвольте поздравить ваш коллектив с назначением нового директора! В театре очень важно, чтобы на подобной должности был не просто опытный администратор и финансист, а ещё и человек, любящий и понимающий театр. Весь послужной список Анны Волк говорит о том, что она — профессионал, отлично знакомый со спецификой работы самых разных подразделений театрального организма, прекрасно зарекомендовавший себя в театральном сообществе.

От всей души желаю Пермскому академическому театру оперы и балета им. П.И. Чайковского насыщенной и плодотворной работы с новым руководителем, прекрасных спектаклей, интересных гастролей, любви публики, признания профессионального сообщества!

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