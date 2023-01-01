В Каме нашли тело пропавшей в прошлом году 18-летней студентки из Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми найдена погибшей 18-летняя студентка Ольга Ананьева. Девушку искали с осени 2022 года, об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, выразив соболезнования родным и близким.

Поисковики отметили, что не дают каких-либо комментариев по поводу случившегося, и просят воздержаться от обсуждения и осуждений в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что в последний раз студентку видели 23 октября на ул. Профессора Дедюкина в районе комплекса ПНИПУ.

Как напоминает 59.ru, перед исчезновением девушка будто бы оставила сообщение: «Девочки, я больше не вывожу. Я ухожу. Ключ оставлю на вахте».

По сведениям газеты «АиФ-Прикамье», студентку нашли в Каме 9-10 июня. Родные опознали её в том числе по одежде и брекетам. Похороны состоялись 13 июня.





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