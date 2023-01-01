Максим Артамонов В Перми во время ремонта улицы Куйбышева вырубят 23 дерева Чиновники обещают «возместить ущерб городу в полном объёме» Поделиться Твитнуть

Фото: управление по экологии и природопользованию администрации Перми

В рамках реконструкции трамвайных путей по ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Революции предусмотрена вырубка 23 старовозрастных и аварийных деревьев. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Чиновники уточнили, что в соответствии с актом комиссионного обследования деревьев № 55 от 30 мая 2023 года с улицы уберут ясенелистные клёны и бальзамические тополя.

«Ущерб будет возмещён в полном объёме. Взамен снесённых деревьев будут сделаны компенсационные посадки на близлежащей территории Свердловского района города», — пояснили в управлении, не уточнив, какие именно породы будут высажены.

Напомним, общая протяжённость ремонтируемого участка — 1,2 км. Работы ведёт ООО «Рус-строй».

В рамках ремонта строители должны заменить дорожное полотно и бортовой камень, восстановить тротуары и парковочные карманы. Также планируется заменить дорожные знаки, искусственные неровности и пешеходные ограждения. Завершить ремонт планируется к концу августа.

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