Максим Артамонов
В Перми во время ремонта улицы Куйбышева вырубят 23 дерева
Чиновники обещают «возместить ущерб городу в полном объёме»
В рамках реконструкции трамвайных путей по ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Революции предусмотрена вырубка 23 старовозрастных и аварийных деревьев. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.
Чиновники уточнили, что в соответствии с актом комиссионного обследования деревьев № 55 от 30 мая 2023 года с улицы уберут ясенелистные клёны и бальзамические тополя.
«Ущерб будет возмещён в полном объёме. Взамен снесённых деревьев будут сделаны компенсационные посадки на близлежащей территории Свердловского района города», — пояснили в управлении, не уточнив, какие именно породы будут высажены.
Напомним, общая протяжённость ремонтируемого участка — 1,2 км. Работы ведёт ООО «Рус-строй».
В рамках ремонта строители должны заменить дорожное полотно и бортовой камень, восстановить тротуары и парковочные карманы. Также планируется заменить дорожные знаки, искусственные неровности и пешеходные ограждения. Завершить ремонт планируется к концу августа.
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