В Перми начался ремонт улицы Куйбышева Работы продлятся до августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми начался ремонт участка ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского. Этот значимый для города объект будет обновлён на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», напомнили в администрации Свердловского района.

Общая протяжённость ремонтируемого участка — 1,2 км. Подрядчик — ООО «Рус-строй». На данный момент проводятся подготовительные работы.

В рамках ремонта строители заменят дорожное полотно и бортовой камень, восстановят тротуары и парковочные карманы, заменят дорожные знаки, искусственные неровности и пешеходные ограждения. Завершить ремонт планируется к концу августа.

Напомним, всего в рамках нацпроекта в перечне на этот год находится 22 объекта общей площадью 332 тыс. кв. м.

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