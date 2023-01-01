В мае в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 100,4% За месяц на 0,4% подешевели продукты питания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2023 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 100,4%. При этом на 0,4% по сравнению с апрелем снизились цены на продовольствие, на 0,4% подорожали непродовольственные товары и на 1,3% выросли расходы на услуги

Продовольствие

Ощутимее всего за месяц подешевели огурцы (на 45%) и помидоры (на 29%), на 8% снизились цены на яйца, заметное снижение цен зафиксировано на икру лососёвых рыб (на 5,9%), кофе натуральный растворимый (на 4,7%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 4%), немного (на 1-3%) стали дешевле рыба, масло, молоко, крупы. Зато в 2,3 раза взлетели цены на свежую капусту, на 19% — на морковь, на 9-12% — на картофель, лук и свёклу. Увеличилась стоимость наблюдаемых фруктов и цитрусовых (на 0,9-21,8%). На 0,2-8% дорожали говядина, свинина, мясо курицы, мука, сахар.

Непродовольственные товары

Цены на них изменялись разнонаправленно.

Так, отдельные виды обуви, одежды и трикотажных изделий подорожали на 0,1-5,7%. Стоимость некоторых парфюмерно-косметических товаров стала выше по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3-8,5%. На 0,5-2,8% подорожали лампы, батарейки, электроутюги, велосипеды. Но подешевели холодильники (на 5,1%), телерадиотовары (на 4,5%), персональные компьютеры (на 2,6%), мебель (на 1,3%).

Зафиксировано увеличение стоимости новых легковых автомобилей отечественного производства (на 1%) и импортных подержанных автомобилей (на 3,2%).

В мае произошёл существенный рост цен на газовое моторное топливо на 9,4%. Бензин автомобильный различных марок стал дороже по сравнению с апрелем на 1-1,3%.

Услуги

В истекшем месяце отмечено увеличение стоимости полёта в салоне экономического класса самолёта (на 12,8%), услуг зарубежного туризма (на 11,6%), услуг проживания в гостиницах (на 11,3%), услуг аренды автомобилей (на 8,8%), экскурсионных услуг (на 8,4%), услуг по подключению к интернету (на 3,1%), услуг банков (на 0,2%), медицинских услуг (на 0,1%).

Вновь заметно подорожал проезд в плацкартных вагонах скорых нефирменных и фирменных поездов (на 13,5-13,8%), в то же время проезд в купейных вагонах нефирменных и фирменных поездов снизился на 2,1-4,4%.

Среди бытовых услуг подорожали шиномонтаж легковых автомобилей (на 0,3%), ритуальные услуги (на 0,4%), услуги парикмахерских (на 0,6%), услуги ремонта квартир (на 0,8%).

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