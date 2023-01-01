В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае с 16 по 19 июня Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В региональном управлении МЧС выпустили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Пермском крае с 16 по 19 июня. В ближайшие дни в Прикамье ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ведомство.

В связи с этим специалисты министерства рекомендует гражданам строго соблюдать требования пожарной безопасности, быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае на пожаре в ночь на 15 июня погибли 55-летняя женщина и её годовалый внук. Предварительная причина — короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело.

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