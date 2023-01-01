В Пермском крае по факту гибели на пожаре женщины и ребёнка возбуждено уголовное дело Названа предварительная причина возгорания Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По факту гибели на пожаре в п. Новоильинский Нытвенского городского округа 55-летней женщины и её годовалого внука возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве напомнили, что ЧП произошло в ночное время 15 июня в жилом деревянном доме на ул. Заречной. После тушения возгорания выяснилось, что причина его, скорее всего, в коротком замыкании.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы для установления причин гибели людей и пожара. Допрашиваются свидетели. В рамках расследования будет дана правовая оценка условиям воспитания и проживания ребёнка.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем СУ СКР по Пермскому краю Денисом Головкиным.

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