Максим Артамонов В Нытвенском округе Прикамья на пожаре погибли пенсионерка и её внук Происшествие случилось в ночь на 15 июня Поделиться Твитнуть

В ночь на 15 июня в п. Новоильинский Нытвенского городского округа произошёл пожар в многоквартирном доме. Погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.



Происшествие случилось в доме по ул. Заречной. Сообщение в экстренные службы поступило в 01:38. К месту вызова выехали восемь спасателей и две спецмашины. По прибытии пожарные установили, что горит кровля дома по всей площади.



Предварительно, площадь пожара составила 150 кв. м.



На месте были обнаружены тела пенсионерки 1968 г.р. и её внука 2022 г.р.



Пожар был локализован в 01:55, горение — в 02:10.

«В восьмиквартирном доме проживали только в двух квартирах, остальные квартиры нежилые. Звеном газодымозащитной службы на свежий воздух выведена женщина», — отметили в пресс-службе МЧС.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю и следкома по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.



В МЧС в очередной раз напоминают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте требования пожарной безопасности.



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