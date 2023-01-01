Сеть «Лента» закрывает в Перми неэффективные магазины Сегодня закроются минимум три супермаркета Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Сеть «Лента» закроет в Перми часть магазинов, которые перешли к федеральному ритейлеру после покупки пермской сети «Семья».

Как стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье», «Лента» закроет супермаркеты по ул. Крупской, 67, Мильчакова, 3/1 и Ушакова, 30. Последним днём работы указано 15 июня.

«Мы закрываем неэффективные магазины», — сообщили в пресс-службе «Ленты». При этом в компании не стали раскрывать, сколько всего планируется закрыть магазинов в Прикамье.

Как выяснил «Новый компаньон», это не первые закрытия магазинов, перешедших к «Ленте» от сети «Семья». К примеру, уже несколько месяцев не работает первый в Перми магазин формата «Мини Лента» на ул. Подводников, 29. Он был открыт на месте «Семьи» в ноябре 2021 года.

Напомним, «Лента» летом 2021 года заключила соглашение о покупке Группы компаний «Семья» за 2,45 млрд руб. В результате сделки доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Прикамье увеличилась до 7%.

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