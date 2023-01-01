Алёна Бронникова В минздраве Прикамья отреагировали на жалобы пациентов поликлиники тубдиспансера Частичный ремонт учреждения запланирован на второе полугодие Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Пациенты взрослой поликлиники пермского фтизиопульмонологического медцентра по ул. Советской, 102 пожаловались на её состояние. Информация распространилась в СМИ. Судя по опубликованным в интернете фотографиям, здание требует ремонта.

«Внутри можно снимать фильм ужасов. От входа до регистратуры нужно пройти несколько коридоров и ступенек по разбитой плитке — посетители жалуются на следы рвоты у входа, ходить приходится в масках и перчатках. Оборудование также последний раз меняли во времена СССР», — пишут в соцсетях.

Министерство здравоохранения Пермского края

Кроме того, в сообщении указывается на то, что недавно на втором этаже здания проводился косметический ремонт, но капитально его реставрировали только «в сталинские времена». В министерстве здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» подтвердили проведение ремонта по отделке второго этажа. Также внутри больницы с 2011 года неоднократно проводились работы в гардеробе и регистратуре на цокольном этаже, были капитально отремонтированы рентгеновский и флюорографический кабинеты, выборочно восстанавливались коридор и помещения на первом этаже. Снаружи здания проводился капремонт крыши и входных групп, была заменена отмостка.

Четырёхэтажное здание было построено до 1917 года. По данным ведомства, привести его в нормативное состояние без реконструкции невозможно. На вторую половину 2023 года запланирован выборочный ремонт отделки помещений цокольного этажа.

На текущий момент в рамках региональной адресной инвестиционной программы реализуется объект «Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь (Индустриальный район)» с планируемой мощностью до 300 посещений в смену, который будет построен по ш. Космонавтов, 160, рядом с основным зданием учреждения. Техническим заказчиком является Управление капитального строительства, заключившее с подрядчиком госконтракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Затем будет объявлен аукцион на строительно-монтажные работы, которые планируется завершить до конца 2025 года.

Министерство здравоохранения Пермского края

«Обращаем внимание, что на фотографиях, которые распространены в интернете и социальных сетях, — цокольный этаж, который занят, в основном, техническими и подсобными помещениями, где не ведётся приём пациентов», — добавили в минздраве.

Пресс-служба ведомства поделилась фотографиями помещений поликлиники на первом и втором этажах, где осуществляется приём пациентов.

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