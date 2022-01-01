Проект строительства корпуса тубдиспансера в Перми оценили в 18,7 млн рублей Здание собираются строить в Черняевском лесу Поделиться Твитнуть

Изменены условия закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство Поликлинического фтизиопульмонологического корпуса в Перми. Согласно обновленным 6 мая данным, начальная цена составляет 18,752 млн руб. Заявки принимаются до 18 мая. Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик должен выполнить контракт до конца декабря 2022 года.

Предполагается, что новый корпус появится на территории действующего противотуберкулезного диспансера № 1 по адресу: ш. Космонавтов, 160 (территория Черняевского леса, за ТРК «Планета») к 2025 году. Максимальная стоимость строительства — 700 млн руб.





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