В Перми из-за дыма в школе эвакуировали 250 человек Пострадавших и погибших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 14 июня, в 15.44 в Главное управление МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о загорании в здании школы на ул. Юнг Прикамья в Перми. К месту вызова незамедлительно были направлены 18 пожарных и шесть машин.

Как сообщили ТК ВЕТТА в пресс-службе ведомства, по прибытии к месту вызова пожарные обнаружили задымление в туалете на первом этаже учебного корпуса. Горения не происходило.

Сообщается, что ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было эвакуировано 250 чел.

Пострадавших и погибших нет.

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