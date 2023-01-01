Максим Артамонов В Перми на аварийном доме по улице Куйбышева, 104 установят решётки Накануне в здании произошёл пожар Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Как рассказали «Новому компаньону» в администрации Перми, до 16 июня этого года МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» в рамках имеющихся полномочий установит на двери и окна аварийного многоквартирного дома по ул. Куйбышева, 104 деревянные решётки (щиты).

В мэрии отметили, что юридически этот дом пока не расселён — не получил компенсацию собственник одного жилого помещения.

Сейчас Управление муниципальным жилищным фондом Перми готовит проект сноса этого аварийного дома.

По данным администрации, за этим домом закреплена управляющая организация.

«Принятием мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в места общего пользования аварийных многоквартирных домов, до момента их сноса занимается управляющая организация, как и управлением домом, в том числе содержанием общедомового имущества, поддержанием надлежащего технического и санитарного состояния», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, 13 июня в доме по ул. Куйбышева, 104 произошёл пожар — горел второй этаж. Площадь пожара составила около 30 кв. м. В ходе происшествия никто не погиб и не пострадал.

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