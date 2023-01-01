Максим Артамонов В Перми загорелся аварийный дом на Куйбышева, 104 Во время происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Утром 13 июня в аварийном доме по ул. Куйбышева, 104 произошёл пожар. Об этом сообщили пользователи в соцсетях. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в 10:43. К месту происшествия выехали 25 пожарных и пять спецмашин.

По прибытии спасатели установили, что горит второй этаж нежилого дома. Примерная площадь пожара составляет 30 кв. м.

По предварительным данным, на пожаре никто не погиб и не пострадал.

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