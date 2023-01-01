Максим Артамонов В этом году в Пермском крае состоятся более 250 фестивалей В них примут участие около 2,5 миллионов человек Поделиться Твитнуть

Владимир Соколов

В 2023 году на территории Пермского края пройдёт 254 фестиваля. Из них 12 организованы муниципалитетами, 74 — государственными учреждениями, а 59 состоятся в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона». Предполагается, что в этих событиях примут участие около 2,5 млн человек. Об этом рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова на заседании регионального правительства.

По уровню организации в Прикамье планируется провести муниципальные и межмунициальные фестивали, а также фестивали краевого и федерального уровня.

«Очень большую долю [55%] занимают маленькие, но очень важные для муниципалитетов фестивали с количеством участников до 2000 человек», — сказала министр.

Из презентации Анны Платоновой

По её словам, эти фестивали этого уровня способствуют расширению событийной линейки в территориях, содержательной насыщенности жизни людей, а также развивают территорию и позволяют жителям включиться в культурную жизнь.

«Важным инструментом для повышения качества фестивальных событий стал проект «59 фестивалей 59 региона». Это уникальная история для Пермского края. Мало где такие механизмы для развития фестивального движения есть. В 2023 году проект носит заявительный характер: муниципалитеты подают заявки, которые рассматривает конкурсная комиссия. В итоге из 40 муниципалитетов, которые подали заявки, 39 получили поддержку», — пояснила чиновница.

По целевой аудитории больше всего фестивалей — семейные (105) и молодёжные (43), а по направлениям — этнические (116) и музыкальные (79).

Из презентации Аллы Платоновой

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