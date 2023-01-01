За четыре месяца во время диспансеризации у прикамцев выявлены порядка четырех тысяч случаев заболеваний Региональные власти призывают жителей пройти диспансеризацию Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На заседании краевого правительства 14 июня обсудили вопрос проведения диспансеризации и профилактических осмотров в Пермском крае.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил значимость этого направления работы сферы здравоохранения для жителей.

«Мы все прекрасно понимаем, что предупредить заболевания легче, чем их лечить. В 2022 году диспансеризацию прошли свыше 610 тыс. взрослых жителей Пермского края, а по итогам 4 месяцев этого года — более 250 тыс. человек. Из них у порядка 20 тыс. граждан проведена углубленная диспансеризация после перенесенного COVID-19. В результате было выявлено большое число случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, органов дыхания, онкологии. Все это говорит о том, что проверять состояние собственного здоровья нужно, а также необходимо к нему бережно относиться, вести правильный образ жизни. Поэтому мы нацелены на то, чтобы увеличивать объемы проведения диспансеризации и профилактических осмотров гражданами. По нацпроекту «Здравоохранение» перед нами стоит задача в 2023 году довести этот показатель до 1,5 млн чел. Для этого в том числе важно организовать процесс максимально удобно для жителей», — отметил губернатор.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень подробно доложила об организации проведения диспансеризации и профилактических осмотров в регионе.

По ее словам, диспансеризацию рекомендуется проходить раз в год всем лицам с 18 лет.

«Предупредить заболевание не только легче, но и дешевле, чем его лечить. Основываясь на этом и была разработана программа массового обследования «здоровых» людей. Такие заболевания как повышенное артериальное давление-гипертония, онкологические заболевания, сахарный диабет и другие часто длительное время не дают о себе знать, протекают скрытно, а в последствии приводят к серьезным осложнениям, инвалидности и даже смерти. Чтобы этого избежать и вовремя выявить скрытые проблемы со здоровьем, которые рано или поздно появляются у каждого человека, и проводится диспансеризация. Пройдя обследование и не обнаружив проблем со здоровьем, Вы подтверждаете статус здорового человека», — сообщила в своем докладе Анастасия Крутень.

Если же в результатах обнаружатся отклонения, выявятся факторы риска развития заболеваний, возникнет подозрение на заболевание, то вас направят на дообследование, окажут необходимую медицинскую помощь.

Особенно диспансеризация важна тем, что она включает обследование на ранее выявление семи наиболее распространенных видов рака. У женщин это рак молочной железы и шейки матки, а у мужчин — рак предстательной железы. Исследования, входящие в диспансеризацию, также могут выявить рак пищевода, желудка, легких, прямой кишки и толстого кишечника. Также терапевтом проводится общий осмотр кожи, слизистых, «прощупывание» лимфоузлов, щитовидной железы, а при подозрении на рак или предраковые заболевания кожи Вас осмотрит дерматолог с проведением дерматоскопии.

«Действительно, при выявлении рака на ранних стадиях в большинстве случаев в ходе лечения достигается выздоровление или ремиссия заболевания на продолжительный срок», — отметила министр.

Анастасия Крутень также рассказала, что в особенности представителям старшего поколения не следует забывать про ежегодное прохождение диспансеризации.

«Без нее вы можете оказаться в зоне риска позднего выявления онкологического заболевания. Именно поэтому обследование по диспансеризации необходимо проходить регулярно, всем, без исключения. Будьте, пожалуйста, примером и помогите своим детям и внукам принять правильное решение — сходить на диспансеризацию, даже не имея жалоб на здоровье. Помним, что болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, рак и многие другие заболевания давно помолодели», — сообщила глава краевого Минздрава.

Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, в 2022 году профилактические мероприятия выявили у жителей Прикамья порядка 8 000 сердечно-сосудистых заболеваний, из них большая половина — гипертоническая болезнь — повышенное артериальное давление у людей, считающих себя здоровыми. Отметим, болезни сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смерти как населения РФ, так и Пермского края.

Также за прошлый год в регионе выявлено 196 случаев болезней органов дыхания, 621 факт сахарного диабета и 401 случай рака, опять же среди «здоровых» людей.

По итогам четырех месяцев текущего года в ходе диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения у лиц, считающих себя здоровыми и пришедшими на диспансеризацию, выявлено впервые 3 260 случаев заболеваний сердца и сосудов, 74 случая рака, 403 случая сахарного диабета, 74 случая болезней органов дыхания.

По словам Анастасии Крутень, чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Там уже много лет открыты и работают кабинеты медицинской профилактики, где можно без очередей пройти диспансеризацию или профосмотр. Во многих поликлиниках пройти диспансеризацию можно за 1 день. Кроме того, записаться можно не только на утренние и дневные часы, но и в вечернее время, а также на субботу, что очень удобно для работающего населения. К тому же, пройдя диспансеризацию вы можете взять 1 дополнительный оплачиваемый день отпуска, а если вы являетесь пенсионером или предпенсионером, то вы получите 2 дополнительных дня отпуска.

В краевом Минздраве отмечают, что обследование по полису ОМС бесплатное.

Для записи можно позвонить по телефону 263-11-36, по номеру 122 или телефону своей поликлиники. Записаться можно и в самой поликлинике, обратившись к администратору или получить талон через инфомат. Доступна запись и через приложение «К врачу» и портал «Госуслуги» в телефоне или компьютере.

Кроме того, во многих медицинских учреждениях пациентов в кабинетах медицинской профилактики принимают и без предварительной записи. А если вы пришли еще и на голодный желудок, то могут забрать анализы в этот же день и провести ряд других исследований. Подробную информацию вы можете найти на сайте медицинской организации, к которой вы прикреплены.

Министр здравоохранения Прикамья также рассказала, что с целью обеспечения доступности профилактических мероприятий для жителей отдаленных населенных пунктов в медицинских организациях края организована выездная работа медработников с использованием мобильных медицинских комплексов (флюорографов, маммографов, передвижных мобильных ФАП).

По итогам четырех месяцев этого года осуществлено свыше 1,3 тыс. выездов мобильных медицинских бригад. Охвачено 18 тыс. жителей из труднодоступных и отдаленных районов Пермского края.

В завершение обсуждения Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов и региональному Минздраву усилить работу по информированию жителей о значимости прохождения диспансеризации для сохранения здоровья. Также он подчеркнул необходимость взаимодействия с крупными предприятиями и другими работодателями по вопросам создания с их стороны условий для прохождения их сотрудниками профилактических обследований.

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