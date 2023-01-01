В столкновении двух большегрузов на трассе Пермь – Екатеринбург у фуры оторвало кабину
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В среду, 14 июня, на трассе Пермь – Екатеринбург возле Кукуштана произошло ДТП с участием двух большегрузов, об этом в соцсетях сообщили очевидцы и выложили видео последствий происшествия.
На кадрах видно, что у одной фуры отсутствует кабина, вероятно, её оторвало из-за столкновения. На обочине валяются шины, которые перевозил один из большегрузов. Информации о пострадавших пока нет.
На месте работают сотрудники ГАИ.
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