В столкновении двух большегрузов на трассе Пермь – Екатеринбург у фуры оторвало кабину Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В среду, 14 июня, на трассе Пермь – Екатеринбург возле Кукуштана произошло ДТП с участием двух большегрузов, об этом в соцсетях сообщили очевидцы и выложили видео последствий происшествия.

На кадрах видно, что у одной фуры отсутствует кабина, вероятно, её оторвало из-за столкновения. На обочине валяются шины, которые перевозил один из большегрузов. Информации о пострадавших пока нет.

На месте работают сотрудники ГАИ.

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