Алёна Бронникова Солист Пермской оперы и группа «Чайф» вместе споют песню «Ой-йо» Концерт открытия фестиваля «Город встреч» состоится 17 июня Поделиться Твитнуть

Telegram-канал "Пермь-300. Всё реально!"

На набережной Перми 17 июня откроется летний фестиваль «Город встреч». Хэдлайнером мероприятия станет группа «Чайф», которая исполнит свои хиты совместно с известными пермскими артистами.

В официальном telegram-канале юбилея города «Пермь-300. Всё реально!» сообщили подробности праздника, который начнётся в 14:00 у большого амфитеатра. В течение всего дня на набережной будут проходить события по трём направлениям: пермистика, пермьформанс и перманентность.

У причалов речного вокзала в 21:00 начнётся концерт группы «Чайф», которая прибудет в Пермь на корабле. Хэдлайнер программы споёт песню «Ой-йо» вместе с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым.

Ранее стало известно о том, что с артистами на сцене выступят актриса Зоя Бербер, оперный певец и коллектив народных инструментов. Имя артиста оперы не называлось. После концерта жители отдалённых районов смогут уехать домой на дополнительном ночном рейсе «Ласточки».





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