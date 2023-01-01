Максим Артамонов После Дня города ночным рейсом «Ласточки» домой добирались более 1,2 тысячи пермяков Ещё один ночной рейс планируется с 17 на 18 июня Поделиться Твитнуть

Наталья Тимофеева

В ночь на 13 июня в Перми был организован специальный рейс «Ласточки» по кольцевому маршруту. После праздничного салюта 1212 пермяков выбрали электропоезд, чтобы добраться до дома. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской пригородной компании (АО «ППК»).

«Большинство пассажиров вышли на станциях Молодёжная, Лёвшино и Кабельная», — пояснил гендиректор АО «ППК» Сергей Канцур.

По его словам, за 12 июня «Ласточками» в городской агломерации воспользовались 6700 пассажиров, что является внутренним рекордом компании-перевозчика. На празднование 300-летия посредством "Ласточек" добрались 4500 краснокамцев.

Поскольку праздничные мероприятия в Перми продолжаются, и 17 июня на набережной Камы состоится большой концерт группы «Чайф», то после выступления музыкантов будет организован ещё один ночной рейс «Ласточки».

Напомним, в начале июня Пермская пригородная компания анонсировала дополнительный ночной рейс «Ласточки», чтобы горожане смогли добраться домой в отдалённые районы. Поезд № 6052/6051 курсировал по маршруту Пермь II—Лёвшино—Пермь Сортировочная—Пермь II.

Стоимость проезда для взрослых составила 34 руб., а для студентов и школьников — 17 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.