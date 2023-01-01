Максим Артамонов

После Дня города в Перми запустят ночные рейсы «Ласточки»

Электрички будет ездить в отдалённые районы

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Поезд

  Константин Долгановский

В Перми после празднования Дня города 12 мая для горожан будет организованы ночные электрички «Ласточка», чтобы горожане смогли добраться домой в отдалённые районы. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской пригородной компании в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на 13 июня будет курсировать поезд № 6052/6051 сообщением Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2.

Отправление со станции Пермь-2 будет в 00:05.

 — на Перми I электричка будет с 00:11 до 00:15;
 — на остановку «Мотовилиха» поезд прибудет в 00:19 и отправится в 00:20;
 — остановка «Молодежная» — 00:29—00:30;
 — в Левшино поезд будет с 00:35 до 00:43;
 — на останове «Кабельная» — с 00:53 до 00.54;
 — долгая остановка запланирована на Перми-Сортировочной — с 01:07 до 01:16;
 — прибытие на станцию Пермь II — в 01:23.

Стоимость проезда для взрослых составит 34 руб, а для студентов и школьников — 17 руб.

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