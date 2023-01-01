Максим Артамонов После Дня города в Перми запустят ночные рейсы «Ласточки» Электрички будет ездить в отдалённые районы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми после празднования Дня города 12 мая для горожан будет организованы ночные электрички «Ласточка», чтобы горожане смогли добраться домой в отдалённые районы. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской пригородной компании в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на 13 июня будет курсировать поезд № 6052/6051 сообщением Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2.

Отправление со станции Пермь-2 будет в 00:05.



— на Перми I электричка будет с 00:11 до 00:15;

— на остановку «Мотовилиха» поезд прибудет в 00:19 и отправится в 00:20;

— остановка «Молодежная» — 00:29—00:30;

— в Левшино поезд будет с 00:35 до 00:43;

— на останове «Кабельная» — с 00:53 до 00.54;

— долгая остановка запланирована на Перми-Сортировочной — с 01:07 до 01:16;

— прибытие на станцию Пермь II — в 01:23.



Стоимость проезда для взрослых составит 34 руб, а для студентов и школьников — 17 руб.



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