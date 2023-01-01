Двух жителей Перми осудят за теракт и госизмену после поджога военкомата Дело рассмотрят в военном окружном суде Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

В Центральном военном окружном суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело, возбуждённое в отношении двух жителей Перми, которые обвиняются в государственной измене, совершении террористического акта и участии в террористической организации.

Как выяснил портал properm.ru, по версии следствия, пермяки причастны к поджогу военного комиссариата 24 июня 2022 года.

В тот день неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата Кировского района. Вскоре удалось задержать подозреваемых.

Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила на территории Прикамья агентурную группу СБУ. Она планировала теракты и диверсии на инфраструктурных и социально значимых объектах Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.