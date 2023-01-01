Двух жителей Перми осудят за теракт и госизмену после поджога военкомата

Дело рассмотрят в военном окружном суде Екатеринбурга

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ФСБ

  tert.am

В Центральном военном окружном суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело, возбуждённое в отношении двух жителей Перми, которые обвиняются в государственной измене, совершении террористического акта и участии в террористической организации. 

Как выяснил портал properm.ru, по версии следствия, пермяки причастны к поджогу военного комиссариата 24 июня 2022 года. 

В тот день неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата Кировского района. Вскоре удалось задержать подозреваемых. 

Ранее сообщалось, что ФСБ  разоблачила на территории Прикамья агентурную группу СБУ. Она планировала теракты и диверсии на инфраструктурных и социально значимых объектах Перми.

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