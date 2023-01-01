В МЧС опровергли информацию о массовой гибели рыбы в Прикамье Поделиться Твитнуть

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В региональном управлении МЧС опровергли информацию о массовой гибели рыбы в Прикамье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения о найденных на берегу Чусовой десятках мёртвых рыб, которые были разбросаны вдоль берега, а также плавали на поверхности. Сообщалось, что причина массовой гибели рыбы пока неизвестна, расследованием вопроса занялись экологи.

Некоторые издания поспешили сообщить, что происшествие случилось в Пермском крае, что не соответствует действительности.

«Ситуация произошла в Свердловской области, там также протекает р. Чусовая», — прокомментировали в МЧС.

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