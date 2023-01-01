Максим Артамонов В Перми маршруты четырёх автобусов продлят до ТРЦ «Планета» Рядом появится сквер Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

С 1 июля автобусные маршруты № 13к, 28, 29 и 55 будут ездить до новой остановки — «Планета», рядом с одноимённым ТРЦ. В этом месте уже установлены павильоны и обустраивается разворотная площадка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«Продление маршрутов позволит улучшить условия работы экипажей автобусов за счёт доступа к тёплым санитарным комнатам и точкам общепита, а в будущем — обеспечить транспортную доступность строящихся жилых комплексов на чётной стороне ш. Космонавтов», — рассказали в мэрии.

На месте существующей площадки для автобусов чиновники обещают обустроить сквер. В связи с этим департамент транспорта должен «проработать возможность реорганизации маршрутов в районе слияния ул. Мира и ш. Космонавтов».

Разработан проект сквера на территории рядом со стелой «Индустриальный район», подрядчик формирует смету на благоустройство территории. Реализация проекта запланирована на 2023-2024 годы.

Согласно проекту, формы и фактуры элементов благоустройства будут повторять детали производственных механизмов. В центре сквера планируется сделать фонтан с центральным скульптурным элементом, а вдоль фонтана — места для сидения с пергольной конструкцией.

Также будут оборудованы пешеходные дорожки, круглые скамейки с подсветкой, беседки с навесом и площадки для тихого отдыха. В рамках озеленения сквера здесь высадят сосны, вязы, яблони сибирские, цветущие кустарники и декоративные травы.

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