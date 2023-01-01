Участок пересечения улицы Мира и шоссе Космонавтов в Перми благоустроят за 20 млн рублей Средства выделил благотворитель Поделиться Твитнуть

шоссе Космонавтов - ул. Мира / фото: фонд "Пермь 300"

Благоустройство участка по ш. Космонавтов в районе пересечения с ул. Мира в Индустриальном районе Перми обойдётся в 20 млн рублей. Об этом сообщили в фонде «Пермь 300».

«Благотворитель определён, соглашение подписано, подготовительные работы начались, — добавили в фонде. — Считаем важным преобразование этого пространства, ведь с него начинается знакомство с городом у гостей, которые прилетают в Пермь, именно этот район встречает пермяков, которые возвращаются домой».

В «Пермь 300» также показали эскизы будущего обновлённого пространства.

шоссе Космонавтов - ул. Мира / фото: фонд "Пермь 300"

Ранее сообщалось, что НКО «Фонд содействия развитию города Перми «Пермь-300» отчитался о работе за 2022 год. На начало года остаток средств составил 7,1 млн руб. В течение года из различных источников было привлечено 41,3 млн руб.

Фонд был создан в 2016 году. Заявленные цели организации — поддержка юбилейных мероприятий к празднованию Дня города в 2023 году, благотворительность, реализация культурных и социальных программ, а также формирование положительного имиджа Перми.

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