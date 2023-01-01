В Фонд «Пермь 300» за год поступило более 40 млн рублей На спецсчёт фонда для нужд военнослужащих в зоне СВО — 2,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

НКО «Фонд содействия развитию города Перми «Пермь-300» отчитался о работе за 2022 год. Как сообщили в организации, на начало года остаток средств составил 7 179 187 руб. В течение года из различных источников было привлечено 41 353 546 руб.

Самый крупный размер взноса от юридического лица составил 15 млн руб. Взнос сделал пермский завод «Машиностроитель». Самый крупный размер пожертвования от физического лица — 350 тыс. руб.

Среди объектов, которые благоустроили в 2022 году при участии фонда «Пермь-300», — бульвар по ул. Металлистов, сквер им. Дзержинского (с участием БФ «Губерния»), сквер «Мемориал Победы», сквер им. П. Морозова, сквер по ул. Братьев Варовых, сквер Желаний, а также скверы по ул. Торговой, ул. Академика Веденеева, им. Татищева, Победителей, им. С.М. Кирова.

В прошлом году также был реализован проект «Год юбилеев», в рамках которого проводилась познавательно-созидательная активность среди пермских семей; была выпущена азбука для детей «Пермь 300», проведён конкурс социальных проектов среди старшеклассников.

С началом частичной мобилизации в фонде был создан спецсчёт, на который в 2022 году поступило 2 416 522 руб. На эти средства приобреталось оборудование по заявкам военнослужащих с передовой: печки, бензопилы, генераторы, аптечки, оптическое оборудование, квадрокоптеры, обмундирование и др.

Самая крупная сумма пожертвования на спецсчёт — 1 млн руб.

«Примечательно, что средства на спецсчёт перечисляли предприниматели, которые ранее не участвовали в программе благоустройства», — отметили в фонде.

Напомним, НКО «Фонд содействия развитию города Перми «Пермь-300» был создан в 2016 году. Заявленные цели организации — поддержка юбилейных мероприятий к празднованию Дня города в 2023 году, благотворительность, реализация культурных и социальных программ, а также формирование положительного имиджа Перми.

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