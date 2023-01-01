В спецоперации в боях за Артёмовск погиб 22-летний житель Соликамска
Ярослав Грибанов награждён Орденом Мужества посмертно
В ходе специальной военной операции на Украине под Артёмовском (Бахмутом) 26 мая погиб 22-летний житель Соликамска Пермского края Ярослав Грибанов.
Как сообщает газета «Наш Соликамск», указом президента РФ Ярослав награждён Орденом Мужества посмертно.
Похоронили военнослужащего на родине. Прощание с Грибановым состоялось в ДК «Прикамье» 7 июня.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб доброволец из Менделеево Грицус Иозас Иозо.
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