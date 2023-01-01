Волонтёры-спасатели из Удмуртии нашли пропавшего в лесу пенсионера из Чайковского 85-летний мужчина больше суток пытался выйти к людям Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Удмуртия

Закончилась спасательная операция в Чайковском округе Прикамья. Заблудившийся в лесу 85-летний Юрий Т. найден живым. Мужчина больше суток пытался найти дорогу домой.

Пенсионер уехал на велосипеде в лес днём 10 июня. Из средств связи у него был только кнопочный телефон. В тот же день он звонил по нему дочери, сказал, что свернул с дороги в поисках земляники и заблудился. 11 июня утром пенсионер ещё был на связи, но что-либо конкретное о своём местонахождении сообщить не мог. «Тут озеро, дороги нет, я иду по траве», — были последние слова заблудившегося, после чего его телефон стал недоступен.

Только тогда женщина позвонила поисковикам Чайковского, а те из-за нехватки личного состава обратились за помощью к коллегам из Удмуртии. В итоге на розыски пропавшего отправились волонтёры из Ижевска и Воткинска.

Как сообщает паблик «ЧП ДТП Удмуртия», мотогруппа ДПСО проехала около 300 км, а пешие отряды прочёсывали лесные массивы, но поиск результата не давал.

Только уже около 20:30 воскресенья на берегу Камы волонтёры заметили следы велосипеда. Примерно через полчаса они смогли догнать измождённого мужчину, который больше суток провёл в лесу без воды и еды.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.





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