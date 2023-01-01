Андрей Стрельцов Пермская бегунья стала второй в марафоне «Белые ночи» Екатерина Ивонина уступила победительнице забега всего 15 секунд Поделиться Твитнуть

Сергей Мершин

В Санкт-Петербурге прошёл 32-й марафон​ «Белые ночи». Для забега были доступны дистанция на 10 км и основная дистанция на 42,2 км. Пробежать марафон можно было также в формате эстафеты.​ На старт вышли профессионалы и любители, всего несколько тысяч человек.

В забеге среди женщин на 10 км, проходившем по историческому центру города, приняли участие все сильнейшие бегуньи страны. Второе место выиграла пермячка МСМК Екатерина Ивонина с результатом 32 мин. 26 сек.​ Она лишь 15 секунд уступила победительнице Анне Викуловой.

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