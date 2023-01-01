Максим Артамонов В Перми на Красавинском мосту загорелась ГАЗель Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канал "ЧП Пермь"

Днём 13 июня загорелась ГАЗель на Красавинском мосту. Видео с места происшествия опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о загорании автомобиля поступило в 11:40. На место инцидента приехали восемь спасателей и две спецмашины.

Горение было ликвидировано в 12:13. Площадь пожара составила 2 кв. м.

В результате ДТП погибших и пострадавших нет.

В МЧС обратились ко всем участникам дорожного движения и напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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