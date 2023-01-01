В Черняевском лесу Перми установили четырёхметрового медведя из дерева Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Черняевском лесу Перми в комплексном месте отдыха «Солнечная поляна» на ул. Подлесной установлена деревянная скульптура медведя. Автор произведения — Виталий Степанов. Его работа стала подарком к 300-летию города. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Скульптура представляет собой конструкцию высотой 4 м, покрытую более чем 4 тысячами деревянных «шерстинок».

Напомним, сейчас в Перми реализуется масштабный проект «Зелёное кольцо». Он направлен на обустройство общественных пространств и экологическое восстановление долины реки Егошихи (включая Егошихинский культурно-мемориальный парк), долины реки Данилихи и благоустройство особо охраняемой природной территории «Черняевский лес», в том числе парка культуры и отдыха «Балатово».

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