Ночью в Перми на площади 100 квадратных метров горели садовые домики Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми в ночь на 12 июня горели постройки садового некоммерческого товарищества № 59. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение диспетчерам поступило в 2.54, спустя 50 мин. пожар был локализован, а в 4.10 потушен.

Ликвидацией возгорания занимались 29 пожарных, было привлечено семь единиц техники. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Погибших и раненых нет.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц», — пояснили в МЧС.





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