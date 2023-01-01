Пермский край вошёл в топ-10 по популярности летнего отдыха Сутки в санаториях Прикамья обойдутся отдыхающим в 4,4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг некурортных российских регионов, популярных в этом году для летнего санаторно-курортного отдыха. В топ-10, заняв девятое место, вошёл и Пермский край. Сутки в санаториях Прикамья обойдутся отдыхающим в среднем в 4,4 тыс. руб. Это самая низкая цена среди всех лидеров рейтинга. В стоимость отдыха включены проживание, трёхразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Первая же пятёрка по популярности летнего отдыха в санаториях выглядит так: первое место — Московская область (6,9 тыс. руб. в сутки), второе — Башкортостан (7,2 тыс. руб.), третье — Татарстан (4,5 тыс. руб.), затем идут Тюменская (6,5 тыс. руб.) и Калининградская (5,7 тыс. руб.) области.

В десятку также вошли Ленинградская область (шестое место, 5,3 тыс. руб. в сутки), Челябинская область (седьмое место, 5,6 тыс. руб.), Москва (восьмое место, 7 тыс. руб.) и Свердловская область (десятое место, 5,6 тыс. руб.).

«Санаторно-курортный отдых в некурортных регионах России становится всё более популярным, — комментирует член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев, — хотя многие санатории и не готовы к наплыву гостей. Причём по питанию и оздоровительным процедурам претензий у отдыхающих практически нет, чего не скажешь о сервисе и комфорте проживания».

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