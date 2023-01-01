Алёна Бронникова В Перми завершены поиски пропавшего фельдшера скорой помощи Мужчина ушёл из дома больше месяца назад Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено родственниками пропавшего

В Перми найден живым 39-летний фельдшер скорой помощи Сергей Дровняшин. Информация появилась в группе отряда волонтёров «ПрикамьеПоиск» на сайте ВКонтакте. Подробности не сообщаются.

Под публикацией на стене сообщества подписчица Елена Гладких оставила комментарий: «Хороший врач скорой помощи, приезжал ко мне на вызов. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Сергей, не теряйтесь больше, вы хороший доктор».

Ранее стало известно, что мужчина 10 мая собрал все вещи и ушёл из съёмной квартиры в Индустриальном районе. Домой он больше не возвращался, ключи собственнику не передавал, на телефон не отвечал, и родственники забили тревогу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.