В Перми заработал салон китайских автомобилей Livan Поделиться Твитнуть

Группа «Форвард-Авто» открыла в Перми по адресу ул. Героев Хасана, 105Б салон китайских автомобилей Livan. Официальный старт продаж — 15 июня.

Как сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров, машины китайского бренда уже есть в наличии.

Помимо Livan, в том же салоне начнут продаваться китайские машины бренда Jetour (ранее также не был представлен на пермском рынке) — они поступят в Пермь на следующей неделе.

«Форвард-Авто» является официальным дилером двух этих брендов.

Недавно стало известно, что в Пермь летом зайдут сразу пять новых китайских марок автомобилей.

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